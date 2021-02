NBA 2021: Brooklyn cade sul campo di Detroit, Utah batte nettamente Boston (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si sono tenute sette partite questa notte in NBA. Nella prima i Brooklyn Nets, orfani di Kevin Durant, hanno perso, 111-122, contro i Detroit Pistons. A trascinare la franchigia del Michigan è stato un Jerami Grant da 32 punti. I vicecampioni in carica dei Miami Heat, invece, hanno battuto, 96-98, i New York Knicks. L’incontro è stato letteralmente dominato da un Jimmy Butler da 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Gli Houston Rockets sono stati travolti, con un nettissimo 101-130, dai New Orleans Pelicans. Brandon Ingram ha realizzato 22 punti, mentre Zion Williamson ne ha segnati 20 e 20 li ha messi, in uscita dalla panca, anche Josh Hart, il quale, oltretutto, ha raccolto la bellezza di 17 rimbalzi. Sorridono i Golden State Warriors che battono, 114-91, i San Antonio Spurs. Steph Curry, autore di 32 punti, è ancora una volta il migliore in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si sono tenute sette partite questa notte in NBA. Nella prima iNets, orfani di Kevin Durant, hanno perso, 111-122, contro iPistons. A trascinare la franchigia del Michigan è stato un Jerami Grant da 32 punti. I vicecampioni in carica dei Miami Heat, invece, hanno battuto, 96-98, i New York Knicks. L’incontro è stato letteralmente dominato da un Jimmy Butler da 26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Gli Houston Rockets sono stati travolti, con un nettissimo 101-130, dai New Orleans Pelicans. Brandon Ingram ha realizzato 22 punti, mentre Zion Williamson ne ha segnati 20 e 20 li ha messi, in uscita dalla panca, anche Josh Hart, il quale, oltretutto, ha raccolto la bellezza di 17 rimbalzi. Sorridono i Golden State Warriors che battono, 114-91, i San Antonio Spurs. Steph Curry, autore di 32 punti, è ancora una volta il migliore in ...

