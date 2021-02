Napoli, Pd – M5S: è rebus candidati. Cresce la tentazione del voto a settembre (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella giornata di ieri il segretario nazionale del Partito Democratico Zingaretti ha dettato la linea per ciò che concerne le prossime elezioni amministrative: ‘autonomia’ dei territori con un occhio attento alla precedente alleanza di governo. Tradotto: l’alleanza con il M5S s’ha da fare. A tutti i livelli. E sì che a Napoli il tentativo di mettere in piedi una proposta unitaria da parte dei dem e dei grillini è tentativo che avanti da tempo. Il nodo resta sempre lo stesso: individuare un nome che sia ‘gradito’ a entrambi e che – soprattutto – possa generare un po’ di entusiasmo in un elettorato di centrosinistra che al momento appare quantomeno tiepido. In questa affannosa ricerca del nome giusto per Palazzo San Giacomo si è inserito un ulteriore elemento: il (costituendo) governo Draghi. La crisi dell’esecutivo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella giornata di ieri il segretario nazionale del Partito Democratico Zingaretti ha dettato la linea per ciò che concerne le prossime elezioni amministrative: ‘autonomia’ dei territori con un occhio attento alla precedente alleanza di governo. Tradotto: l’alleanza con il M5S s’ha da fare. A tutti i livelli. E sì che ail tentativo di mettere in piedi una proposta unitaria da parte dei dem e dei grillini è tentativo che avanti da tempo. Il nodo resta sempre lo stesso: individuare un nome che sia ‘gradito’ a entrambi e che – soprattutto – possa generare un po’ di entusiasmo in un elettorato di centrosinistra che al momento appare quantomeno tiepido. In questa affannosa ricerca del nome giusto per Palazzo San Giacomo si è inserito un ulteriore elemento: il (costituendo) governo Draghi. La crisi dell’esecutivo ...

