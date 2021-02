Meena Harris, la nipote di Kamala Harris: chi è e perché fa parlare di sé (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le foto di Meena Harris vengono bruciate in India in segno di protesta per aver manifestato vicinanza ai contadini indiani Tutti noi abbiamo imparato a conoscere la determinazione della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ma negli ultimi giorni a tenere accesa l’attenzione della stampa e non solo, è la nipote Meena Harris. Meena è la figlia della sorella di Kamala Harris e sta attirando l’attenzione dei media perché è al centro di una bufera scoppiata in India. Il motivo degli attacchi è dovuto all’impegno della giovane per i diritti civili. Meena Harris ha trentasei anni ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le foto divengono bruciate in India in segno di protesta per aver manifestato vicinanza ai contadini indiani Tutti noi abbiamo imparato a conoscere la determinazione della vicepresidente degli Stati Uniti,, ma negli ultimi giorni a tenere accesa l’attenzione della stampa e non solo, è laè la figlia della sorella die sta attirando l’attenzione dei mediaè al centro di una bufera scoppiata in India. Il motivo degli attacchi è dovuto all’impegno della giovane per i diritti civili.ha trentasei anni ...

