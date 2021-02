M5s, la nascita del governo Draghi in ostaggio del voto sulla piattaforma Rousseau? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ma che sta succedendo nel Movimento 5stelle? La nascita del governo Draghi in ostaggio del voto sulla piattaforma Rousseau? Cerca di spiegarlo alla "Nazione" il senatore viareggino Gianluca Ferrara, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ma che sta succedendo nel Movimento 5stelle? Ladelindel? Cerca di spiegarlo alla "Nazione" il senatore viareggino Gianluca Ferrara, ...

lorepregliasco : Nel giro di un'ora dal Pd (Delrio, 'questo non è un governo politico') e da Fi (Tajani, 'non implica la nascita di… - AntoFerrari1970 : Non sono militante del #M5s ma come vorrei essere iscritto alla piattaforma #Rousseau solo per votare no al… - g__gallone : @Ciao19991 Certo, verissimo. Infatti credo che questa manovra politica vada più a beneficio della coalizione PD-M5S… - falcao_fo : RT @raffaelebarki: @carladiveroli Il M5S e la Lega alla nascita hanno accolto di tutto. Si son riempiti entrambi della peggior feccia, di g… - giure99 : A meno che... Draghi non abbia detto a Grillo (e sarebbe errore clamoroso) di considerare la presenza del M5s essen… -