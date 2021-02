Inter in apnea | ma 3 indizi fanno una prova | il gap con la Juve è quasi azzerato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’eliminazione dalla Coppa Italia è la seconda mazzata stagionale per l’: ma in chiave Scudetto si può e si deve guardare il bicchiere mezzo pieno Il day after in casapone inevitabilmente sul tavolo parecchie riflessioni. Anche il secondo obiettivo della stagione è svanito, ancora una volta con uno 0-0 che lascia rammarico e sensazioni contrastanti. PER SAPERE TUTTO SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 I fatti concreti pongono ora Antonio Conte con le spalle al muro. La parola “fallimento”, si sa, nelle analisi di tifosi e addetti ai lavori incombe come una scure affilata e letale. Il più delle volte magari anche a sproposito. Ma è una legge non scritta del calcio, soprattutto in Italia dove il risultato è vissuto come principale, se non unico, strumento di valutazione. Ecco perché conquistare o meno lo Scudetto farà ...