Inter | Antinelli | «Fallimento? I conti si fanno alla fine»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandroanalizza il momento dell’dopo l’uscita in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: le sue dichiarazioni Alessandroha parlato del momento dell’in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Il rovescio della medaglia vede l’di Conte impegnata solamente in campionato d’ora in poi. Scudetto o stagione fallimentare altrimenti?«Non se ne esce, è così. O Scudetto oppure ridimensionamento del mondo. Le notizie che arrivano dal fronte societario sono inquietanti. Però bisogna vedere l’altro lato della medaglia: se Conte ricompatta la sua squadra e la porta a battersi per lo Scudetto fino alle ultime 4/5 giornate di campionato, allora anche il discorso societario può prendere una piega diversa perché lo Scudetto ti porta benefici ...

junews24com : Antinelli (Rai): «Juve Inter da bordocampo: vi dico la mia» - ESCLUSIVA - - CucchiRiccardo : @zambafeed @ArthurMeurs @AleAntinelli Vittorio, ti voglio bene. Hai critiche da muovere a Tardelli ( anche ex Inter… - j_7ragon : RT @TUTTOJUVE_COM: Antinelli: 'Juve-Inter di questa sera è molto meno scontata di quanto si possa immaginare' - LuigiBevilacq17 : RT @Agato_Agato: 'La panchina profonda dell'Inter'. (Antinelli intenditore di pallavolo) - arabellara : RT @Agato_Agato: 'La panchina profonda dell'Inter'. (Antinelli intenditore di pallavolo) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Antinelli

Calcio News 24

...del Conte furioso che fa il dito medio all'indirizzo della tribuna dell'Allianz in Juventus -?... Come mai?spiega il mistero A rispondere ci pensa Alessandroche allo Stadium ......che non proviene dalla Rai e non è marchiata Rai? ' A rispondere ci pensa Alessandroche ... SPORTEVAI - 10 - 02 - 2021 09:21 Coppa Italia: Juventus -0 - 0, le fotoAlessandro Antinelli, giornalista della Rai, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Juventus News 24 dopo Juve Inter. Le sue parole ...L'immagine ha provocato molte polemiche, anche dopo le parole dell'allenatore dell'Inter al termine della semifinale di ritorno contro la Juventus ...