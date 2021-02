“Hiv pandemia da 40 anni, giovani a rischio” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non solo Covid. “Abbiamo una pandemia, quella da Hiv, che è in corso da 40 anni e che ancora oggi conta un numero di infezioni che non è accettabile”. Richiama l’attenzione sul dramma Aids Antonella Castagna, professore associato di Malattie Infettive all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, terza protagonista della nuova edizione del progetto ‘AWay Together’. L’iniziativa è promossa da Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Usa Johnson & Johnson, e coinvolge 5 ‘big’ dell’infettivologia italiana con l’obiettivo di fare chiarezza sull’importanza che i vaccini hanno rivestito nella storia dell’uomo. Ma anche sui nuovi scenari che potrebbero aprire nella lotta a infezioni, come quella da Hiv, per le quali il traguardo vaccino non è ancora stato raggiunto. Nel mondo convivono con il virus dell’Aids circa 38 milioni di persone, e sono 35 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non solo Covid. “Abbiamo una, quella da Hiv, che è in corso da 40e che ancora oggi conta un numero di infezioni che non è accettabile”. Richiama l’attenzione sul dramma Aids Antonella Castagna, professore associato di Malattie Infettive all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, terza protagonista della nuova edizione del progetto ‘AWay Together’. L’iniziativa è promossa da Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Usa Johnson & Johnson, e coinvolge 5 ‘big’ dell’infettivologia italiana con l’obiettivo di fare chiarezza sull’importanza che i vaccini hanno rivestito nella storia dell’uomo. Ma anche sui nuovi scenari che potrebbero aprire nella lotta a infezioni, come quella da Hiv, per le quali il traguardo vaccino non è ancora stato raggiunto. Nel mondo convivono con il virus dell’Aids circa 38 milioni di persone, e sono 35 ...

