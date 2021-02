"Hikikomori in aumento con la pandemia. Molti giovani non torneranno a scuola" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il fenomeno degli Hikikomori è destinato ad aumentare e a cronicizzarsi. Quando riapriranno le scuole Molti non torneranno sui banchi, altri non usciranno nemmeno quando la pandemia lo permetterà”: è questa la previsione di Marco Crepaldi, psicologo e fondatore di Hikikomori Italia, associazione nazionale nata con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’isolamento volontario. Gli Hikikomori, coloro che si isolano dal mondo sociale per mesi o anni, autorecludendosi nella propria abitazione e tagliando i ponti con l’esterno, non se la passano bene in questi mesi di solitudine forzata, benché Molti abbiano fatto dello “stare in disparte” il proprio stile di vita. Se in Giappone - il Paese che ospita più Hikikomori al mondo - chi lo faceva per scelta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il fenomeno degliè destinato ad aumentare e a cronicizzarsi. Quando riapriranno le scuolenonsui banchi, altri non usciranno nemmeno quando lalo permetterà”: è questa la previsione di Marco Crepaldi, psicologo e fondatore diItalia, associazione nazionale nata con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’isolamento volontario. Gli, coloro che si isolano dal mondo sociale per mesi o anni, autorecludendosi nella propria abitazione e tagliando i ponti con l’esterno, non se la passano bene in questi mesi di solitudine forzata, benchéabbiano fatto dello “stare in disparte” il proprio stile di vita. Se in Giappone - il Paese che ospita piùal mondo - chi lo faceva per scelta ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: 'Hikikomori in aumento con la pandemia. Molti giovani non torneranno a scuola' - KZeneise : RT @HuffPostItalia: 'Hikikomori in aumento con la pandemia. Molti giovani non torneranno a scuola' - HuffPostItalia : 'Hikikomori in aumento con la pandemia. Molti giovani non torneranno a scuola' - Andrea73778174 : @myquantumsoul Sacrosanta verità... la cosa più spaventosa è che i ragazzi ne stanno soffrendo più di tutti..bast… - GiulianaCavall9 : Questo fenomeno, in aumento tra i giovani, è terribile 'Chi sono gli hikikomori? | Hikikomori Italia | Associazion… -