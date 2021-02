Governo: contatti Draghi-Grillo in mattinata sbloccano impasse (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - E seppure Draghi ha scelto di non dichiarare, la conferma della presenza di un ministero della Transizione ecologica nel Governo arriva dall'incontro tra il premier incaricato e le associazioni ambientaliste. L'ufficialità se la intesta la presidente del Wwf, Donatella Bianchi: il dicastero "ci sarà" e le sue "competenze saranno concentrate". Sono le parole che in qualche modo consentOno a Grillo di dire che ha incassato una vittoria per il Movimento, consentendo di dare al Recovery plan un respiro ambientalista. Ora la parola spetta alla Rete, e non è escluso -riferiscono fonti grilline- che il fondatore del M5S torni a far sentire la sua voce con un nuovo video da pubblicare prima del voto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - E seppureha scelto di non dichiarare, la conferma della presenza di un ministero della Transizione ecologica nelarriva dall'incontro tra il premier incaricato e le associazioni ambientaliste. L'ufficialità se la intesta la presidente del Wwf, Donatella Bianchi: il dicastero "ci sarà" e le sue "competenze saranno concentrate". Sono le parole che in qualche modo consentOno adi dire che ha incassato una vittoria per il Movimento, consentendo di dare al Recovery plan un respiro ambientalista. Ora la parola spetta alla Rete, e non è escluso -riferiscono fonti grilline- che il fondatore del M5S torni a far sentire la sua voce con un nuovo video da pubblicare prima del voto.

