Giuseppe Conte ai 5 stelle | Io voterei Sì a Draghi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Se fossi iscritto a RousseauSì perché ci sono tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo”. Lo dice il premier uscenteintercettato dai cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. A chi gli chiede poi se nutra dei dubbi su un Governo con una maggioranza variegata e con la Lega al suo interno,si limita a replicare che “c’è un presidente incaricato. Aspetto a dare queste dichiarazioni, non sarebbe corretto”. Sull’ipotesi di mettersi alla testa del Movimento 5sottolinea che “il rapporto col M5S è stato e sarà sempre un ottimo rapporto perché abbiamo lavorato insieme in modo molto proficuo, qualsiasi forma prenderà. Io non ambisco a incarichi personali o formali. L’importante - prosegue - è avere una traiettoria politica, coltivare un ...

18.23: su Rousseau voterei sì a Draghi "Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì perché ci sono tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo". Lo dice il premier uscenteintercettato dai cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. Io presidente del M5S? "Non ambisco a incarichi personali e formali, l'importante è avere una traiettoria politica da offrire agli ..."Se fossi tra loro voterei sì perché il Paese è in una situazione, in tale condizioni e con tali urgenze che comunque è bene ci sia un governo", ha detto il premier uscente, ...A Matteo Renzi adesso arrivano i bigliettini anonimi. Direttamente sulla propria scrivania del suo ufficio in Senato. E' lo stesso leader ..."Se fossi iscritto alla piattaforma Rousseau voterei sì". Lo ha detto il premier uscente Giuseppe Conte, riferendosi alla possibilità, al momento rimandata, che il Movimento 5 Stelle chieda ai propri ...