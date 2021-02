Foibe | Casellati | ' verità terribile per troppo tempo dimenticata | storia non racconto di parte' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Migliaia -ha detto ancora il presidente del Senato- sono gli italiani sepolti nelle; centinaia di migliaia i profughi istriani, fiumani e dalmati sparsi in giro per il mondo per sfuggire ad una inaccettabile ed inumana pulizia etnica. Un popolo sradicato dalla sua terra, abbandonato dalle diplomazie e dalle istituzioni, emarginato persino in Italia, dove gli esuli che non riuscirono ad integrarsi o a trovare ospitalità da qualche parente, vennero confinati in 109 campi di raccolta, allestiti fuori dalle città, spesso in condizioni di assoluta precarietà". "Da quellastagione sono trascorse generazioni. Sono mutati gli assetti e gli equilibri internazionali. Si sono dissolte le grandi contrapposizioni ideologiche e sono caduti molti pregiudizi culturali. Tutto questo, insieme all'opera instancabile dei superstiti, delle ...