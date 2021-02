Floriana Secondi | sfuriata in diretta a “Pomeriggio 5” | via la maglia | Barbara D’Urso basita

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è un fiume in piena: ospite di5 nella puntata di ieri, martedì 9 febbraio 2021, l’ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello si scaglia contro un ‘ignaro’ Giovanni Ciacci. Sotto lo sguardo basito diche aveva approfittato del suo salotto per tentare di stabilire un chiarimento tra la– in collegamento – e il costumista, fisicamente in studio. Oggetto del contendere, a sentire l’ex gieffina romana, la partecipazione a L’Isola dei Famosi in partenza il prossimo marzo. Pur senza nominare il programma è a quel progetto che lafa riferimento per tutta la durata del suo sfogo. Leggi anche >> Lasmentisce Remigi, piccata verso l’“anziano signore”: «Mai nella vita avrei fatto ...