Elena Santarelli, buon sangue non mente: il fratello Emiliano è uno spettacolo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Elena Santarelli è di una bellezza incantevole, ma a quanto pare non è l’unica della famiglia. Si era parlato nelle scorse settimane dei genitori Enrico e Patrizia, che erano apparsi molto eleganti. Ma c’è un altro componente della famiglia che è piaciuto moltissimo agli utenti. Parliamo del fratello Emiliano, che lei stessa ha voluto mostrare per la prima volta su Instagram. Il popolo della rete è letteralmente impazzito e in tanti hanno inondato la donna con complimenti davvero clamorosi. La famiglia si stava godendo le vacanze e il mare ed Elena, quando tempo fa ha deciso di pubblicare una foto di Giacomo (la prima dopo aver combattuto contro il tumore) insieme al padre. Uno scatto che in pochissimo tempo ha raccolto 80mila like e un vero fiume di commenti. Nella foto pubblicata si ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è di una bellezza incantevole, ma a quanto pare non è l’unica della famiglia. Si era parlato nelle scorse settimane dei genitori Enrico e Patrizia, che erano apparsi molto eleganti. Ma c’è un altro componente della famiglia che è piaciuto moltissimo agli utenti. Parliamo del, che lei stessa ha voluto mostrare per la prima volta su Instagram. Il popolo della rete è letteralimpazzito e in tanti hanno inondato la donna con complimenti davvero clamorosi. La famiglia si stava godendo le vacanze e il mare ed, quando tempo fa ha deciso di pubblicare una foto di Giacomo (la prima dopo aver combattuto contro il tumore) insieme al padre. Uno scatto che in pochissimo tempo ha raccolto 80mila like e un vero fiume di commenti. Nella foto pubblicata si ...

zazoomblog : Elena Santarelli in barca posa da sirenetta: il bikini è mini – FOTO - #Elena #Santarelli #barca #sirenetta: - YPortici : San Valentino non è mai stato così sexy: ispirati al look di Elena Santarelli e scegli la chemise nera con intrigan… - The_Aktor : @Kataklinsmann @LucaDiegoP Io da piccino capii che i baci non mi bastavano più come massima aspirazione sentimental… - The_Aktor : @LucaDiegoP @Kataklinsmann Inzaghi Simone ha battezzato anche Santarelli Elena che in una sera a Signorini ha spieg… - camiciawayana : RT @auradeprosperis: martina stella, diletta leotta e elena santarelli per me sono la stessa persona. -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli Il fratello di Elena Santarelli è un super figo

La showgirl lo mostra in alcune storie di Instagram e le follower vanno in tilt, ma lei frena: 'È impegnato'

Elena Santarelli sflila sui tetti di Milano... un inno all'eleganza

Elena Santarelli ha pubblicato sui social un video nel quale sflila con il tramonto milanese sullo sfondo e anche stavolta è una carezza per gli occhi Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Il fratello di Elena Santarelli è un super figo Today.it Elena Santarelli per Manila Grace

Back to the Origins è il leitmotiv della campagna stampa Manila Grace per la Spring/summer 2021. Il ritorno alle origini […] ...

Il fratello di Elena Santarelli è un super figo

Buon sangue non mente. Bellezza a palate nella famiglia di Elena Santarelli, che oltre ad avere due genitori molto fascinosi - il signor Enrico e la signora Patrizia - ha un fratello con un sex appeal ...

La showgirl lo mostra in alcune storie di Instagram e le follower vanno in tilt, ma lei frena: 'È impegnato'ha pubblicato sui social un video nel quale sflila con il tramonto milanese sullo sfondo e anche stavolta è una carezza per gli occhi Visualizza questo post su Instagram Un post ...Back to the Origins è il leitmotiv della campagna stampa Manila Grace per la Spring/summer 2021. Il ritorno alle origini […] ...Buon sangue non mente. Bellezza a palate nella famiglia di Elena Santarelli, che oltre ad avere due genitori molto fascinosi - il signor Enrico e la signora Patrizia - ha un fratello con un sex appeal ...