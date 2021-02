Draghi, l’ultima occasione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In questi ultimi giorni, assistiamo a un malcelato scetticismo autolesionista nei confronti del tentativo di Mario Draghi di formare un governo di “salvezza pubblica” per l’Italia, specie nella Sinistra “dura e pura” e negli ambienti grillini. Quand’anche non esplicitamente, alcuni esponenti del centrosinistra piddino e delle ali estreme parlamentari in cuor loro si augurano di veder inciampare il futuro governo Draghi al primo provvedimento “divisivo” tra destra e sinistra, tra Lega, Forza Italia, 5Stelle e Pd, come: riforma della giustizia e i termini di prescrizione; il reddito di cittadinanza sostituito e salario minimo garantito; riforma delle pensioni e abolizione di quota 100; riforma fiscale senza Flat Tax né patrimoniale; revisione in senso più centralista del titolo V della Costituzione, in seguito al fallimento delle Regioni nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In questi ultimi giorni, assistiamo a un malcelato scetticismo autolesionista nei confronti del tentativo di Mariodi formare un governo di “salvezza pubblica” per l’Italia, specie nella Sinistra “dura e pura” e negli ambienti grillini. Quand’anche non esplicitamente, alcuni esponenti del centrosinistra piddino e delle ali estreme parlamentari in cuor loro si augurano di veder inciampare il futuro governoal primo provvedimento “divisivo” tra destra e sinistra, tra Lega, Forza Italia, 5Stelle e Pd, come: riforma della giustizia e i termini di prescrizione; il reddito di cittadinanza sostituito e salario minimo garantito; riforma delle pensioni e abolizione di quota 100; riforma fiscale senza Flat Tax né patrimoniale; revisione in senso più centralista del titolo V della Costituzione, in seguito al fallimento delle Regioni nella ...

