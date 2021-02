Davide aveva scelto Beatrice ma poi ha cambiato idea in studio: ecco perchè (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Davide Donadei ha scelto con il cuore e il suo cuore grida: Chiara. Il giovane tronista ha portato a termine il suo trono tra incertezze e dubbi e ha dichiarato che fino a poche ore prima dalla scelta era pronto a scegliere Beatrice. Uomini e Donne: Davide stava per scegliere Beatrice Oggi, 10 febbraio 2021 è andata in onda la scelta di Davide Donadei. Il giovane tronista pugliese ha stupito tutti con una dichiarazione inaspettata. Entrato nello studio, ha con evidente commozione ammesso di aver avuto una crisi poche ora prima della registrazione . Il motivo della sua agitazione interiore era imputabile alla sua incertezza circa la ragazza da scegliere. Davide infatti ha dichiarato che era fortemente attratto e legato affettivamente ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Donadei hacon il cuore e il suo cuore grida: Chiara. Il giovane tronista ha portato a termine il suo trono tra incertezze e dubbi e ha dichiarato che fino a poche ore prima dalla scelta era pronto a scegliere. Uomini e Donne:stava per scegliereOggi, 10 febbraio 2021 è andata in onda la scelta diDonadei. Il giovane tronista pugliese ha stupito tutti con una dichiarazione inaspettata. Entrato nello, ha con evidente commozione ammesso di aver avuto una crisi poche ora prima della registrazione . Il motivo della sua agitazione interiore era imputabile alla sua incertezza circa la ragazza da scegliere.infatti ha dichiarato che era fortemente attratto e legato affettivamente ...

Beatrice in lacrime dopo la scelta di Davide a U&D: 'Alla fine c'avevo ragione'

Non ero io quel qualcosa per lui. Non posso farci niente" ha proseguito la ragazza aggiungendo di essere stata lei ad aver consigliato a Davide di scegliere col cuore. "Oggi ho capito che sono un ...

