Coronavirus | Cesa Udc ricoverato allo Spallanzani

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cesa

LaPresse

15:20:19 Sono quattro i morti registrati nelle ultime ore per l'emergenza: è questo, sicuramente il dato più significativo che emerge dal report dell'Asl. ... 7 i casi a, 5 i casi a ...... San Tammaro, 10 i casi a Caiazzo, Parete, Pratella, Ruviano, San Marco Evangelista, 9 i casi a 8 i casi a Castello del Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, 7 i casi a, 6 i casi a ...Scritto da Paolo Padoin il mercoledì, 10 Febbraio 2021 13:45. Pubblicato in Cronaca, Politica. Roma, – ‘Lorenzo Cesa è stato ricoverato ieri sera per Covid all’ospedale Spallanzani, a Roma, presso il ...Sono 3601 gli ultraottantenni in attesa il primo giorno, 8 febbraio, nei ventidue punti nella Capitale, nei 13 dell’hinterland e negli altri 15 a Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti ...