Coppa Italia, è sprofondo Napoli: l'Atalanta vince 3-1 e vola in finale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È l'Atalanta la seconda finalista di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium di Bergamo la formazione nerazzurra supera 3-1 il Napoli detentore della Coppa dopo lo 0-0 dell'andata. A regalare... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È l'la seconda finalista di. Al Gewiss Stadium di Bergamo la formazione nerazzurra supera 3-1 ildetentore delladopo lo 0-0 dell'andata. A regalare...

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Tutti su @JuventusTV per gli Highlights di #JuveInter ?? - Rayan06130697 : RT @TeamCRonaldo: OFFICIAL: Juventus will face Atalanta in the Coppa Italia final in May. - TuttoMercatoWeb : Atalanta in finale di Coppa Italia, Duvan Zapata: 'Ce l'abbiamo fatta, occasioni sfruttate' -