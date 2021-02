Conte in cerca di uno strapuntino, tra veti ed ex amici: così Giuseppi diventa «un caso umano» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il suggerimento più schietto lo aveva dato Enrico Mentana: «Se volete dargli un ruolo, fatelo capo del M5S». Erano i giorni – anzi, le ore – in cui i pentastellati tuonavano “o Conte o morte” e già allora non sembravano propensi ad accoglierlo. Figurarsi ora che il professore di Volturara Appula appare definitivamente archiviato. così l’ex premier si ritrova solo a doversi reinventare un futuro che lui, ostinatamente, ambisce in politica, mentre per ex sponsor ed ex alleati prende sempre di più i connotati di una scocciatura di cui liberarsi. E quello di Conte, sentenzia Maurizio Belpietro, è ormai «un caso umano». Una poltrona per Giuseppi Le possibilità esplorate nell’arco di questi pochi giorni sono state molteplici, e tutte si sono risolte in una bolla di sapone: capo del M5S, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il suggerimento più schietto lo aveva dato Enrico Mentana: «Se volete dargli un ruolo, fatelo capo del M5S». Erano i giorni – anzi, le ore – in cui i pentastellati tuonavano “oo morte” e già allora non sembravano propensi ad accoglierlo. Figurarsi ora che il professore di Volturara Appula appare definitivamente archiviato.l’ex premier si ritrova solo a doversi reinventare un futuro che lui, ostinatamente, ambisce in politica, mentre per ex sponsor ed ex alleati prende sempre di più i connotati di una scocciatura di cui liberarsi. E quello di, sentenzia Maurizio Belpietro, è ormai «un». Una poltrona perLe possibilità esplorate nell’arco di questi pochi giorni sono state molteplici, e tutte si sono risolte in una bolla di sapone: capo del M5S, ...

LegaSalvini : ++ #MOLINARI: “SI CERCA DISCONTINUITÀ CON CONTE MINISTRO? NO, GRAZIE!” ++ - NicolaPorro : ?? #Conte e #Speranza in cerca di poltrone, governo e Cts contro i ristoranti aperti a cena, la follia della Corte d… - kalyaMail : RT @BelpietroTweet: Da caso politico, il premier uscente è diventato un caso umano. Voleva la guida del M5s ma Di Maio gli fa muro; gli han… - LPincia : RT @BelpietroTweet: Da caso politico, il premier uscente è diventato un caso umano. Voleva la guida del M5s ma Di Maio gli fa muro; gli han… - SecolodItalia1 : Conte in cerca di uno strapuntino, tra veti ed ex amici: così Giuseppi diventa «un caso umano»… -