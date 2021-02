Camila Giorgi-Swiatek oggi, Australian Open 2021: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oggi, mercoledì 10 febbraio, Camila Giorgi affronterà la polacca Iga Swiatek (n.17 del mondo) per giocarsi l’accesso al terzo turno degli Australian Open 2021. La sfida, che andrà in scena nella John Cain Arena, sarà particolarmente impegnativa per l’azzurra. La polacca, infatti, si è aggiudicata il Roland Garros l’anno scorso ed è sicuramente una giocatrice molto dotata in termini di potenza e di velocità di palla. Giorgi, però, avrà il vantaggio di giocare senza avere nulla da perdere, impostando una partita d’attacco come piace a lei. Si conoscono le qualità della tennista nativa di Macerata: grande aggressività con i colpi al rimbalzo e voglia di trovare il vincente. Si potrebbe, pertanto, prefigurare lo scenario di una partita in cui entrambe le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021), mercoledì 10 febbraio,affronterà la polacca Iga(n.17 del mondo) per giocarsi l’accesso al terzo turno degli. La sfida, che andrà in scena nella John Cain Arena, sarà particolarmente impegnativa per l’azzurra. La polacca, infatti, si è aggiudicata il Roland Garros l’anno scorso ed è sicuramente una giocatrice molto dotata in termini di potenza e di velocità di palla., però, avrà il vantaggio di giocare senza avere nulla da perdere, impostando una partita d’attacco come piace a lei. Si conoscono le qualità della tennista nativa di Macerata: grande aggressività con i colpi al rimbalzo e voglia di trovare il vincente. Si potrebbe, pertanto, prefigurare lo scenario di una partita in cui entrambe le ...

