Calciomercato Juventus | a giugno pronto un nuovo assalto | colpo a parametro zero

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso della prossima sessione estiva di, lasi dovrebbe concentrare sul rafforzamento di due reparti in particolare: il centrocampo e l’attacco. Il discorso legato al futuro di Paulo Dybala e forse anche di Cristiano Ronaldo, è strettamente connesso alla necessità dei bianconeri di acquistare ungiocatore offensivo da inserire in rosa. LEGGI ANCHE:, fissato il prezzo del centrocampista: via per 20 milioni Difficilmente si potranno vedere corposi investimenti da parte di tutti i club europei, quindi lapotrebbe tornare ad insistere per l’ingaggio di qualche elemento a. LEGGI ANCHE:, assist di Raiola: parti al ...