Banca Generali ben posizionata per centrare target 2021

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –è benper raggiungere iprevisti per il, dopo gli ottimi risultati 2020, che hanno sostanzialmente centrato gli obiettivi attesi (raccolta netta di 5,9 miliardi e masse totali per 74,5 miliardi). “Siamo entrati nell’ultimo anno di piano triennale convinti di rispettare iprefissati ed in molti casi di superarli, forti della costante crescita nella diversificazione dei ricavi e nella forza della leva operativa, con asset in crescita e costi sotto controllo”, ha sottolineato l’Ad Gian Maria Mossa. Laconferma così un obiettivo di raccolta netta superiore a 14,5 miliardi di euro e masse totali per 76-80 miliardi a fine. Le previsioni sul margine di intermediazione indicano una crescita ...

Lo ha affermato l'Amministratore delegato di, Gian Maria Mossa , durante la conference call. Il manager ha sottolineato che l'insediamento dell'ex presidente della BCE a Palazzo Chigi ...ha chiuso il mese di gennaio 2021 con una raccolta netta positiva per 393 milioni di euro, di cui 225 milioni in soluzioni gestite (57% del totale) e 192 milioni in risparmio ...(Teleborsa) - Banca Generali è ben posizionata per raggiungere i target previsti per il 2021, dopo gli ottimi risultati 2020, che hanno sostanzialmente centrato gli obiettivi attesi (raccolta ...La formazione di un nuovo governo sotto la guida di Mario Draghi costituisce il "best scenario" per la conclusione di questa crisi di governo.