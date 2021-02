Atalanta-Napoli | Moggi | “Le critiche a Gattuso mi fanno ridere | ho un consiglio per De Laurentiis”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Poche ore al calcio d'inizio di.L'ex dirigente di entrambe le compagini, Luciano, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. I temi trattati dall'ex direttore sportivo bianconero concernono l'attuale situazione vissuta dagli azzurri e le polemiche che aleggiano intorno al tecnico Rino."Partita di stasera? Se l’ripetesse la sfida del Torino a parte il primo tempo ilfarebbe bene. Il fulcro del gioco è Ilicic. Lo chiamano la nonna ma palla al piede è un campione.? Mi viene daper lesu. Se ilavesse giocato con ...

L'esterno dell'Maehle non ce la fa e contro ilGasperini dovrebbe optare per una soluzione d'emergenzaPROBABILI FORMAZIONI(3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.(4 - 3 - 3): Ospina; Di ...Questa sera al “Gewiss Stadium” di Bergamo si giocherà il return-match di Coppa Italia tra l’Atalanta e il Napoli. A livello climatico il tempo dovrebbe migliorare nel corso della partita.Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, Gasperini dovrà fare a meno anche di Maehle per la sfida di stasera contro il Napoli.