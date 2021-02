Allungare l’anno scolastico mi pare una mossa non a favore degli studenti | ma contro i docenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Davide Trotta Se ormai è da un anno che conviviamo col Covid, dobbiamo invece ancora abituarci alla psicosi, o meglio ‘dragosi’, di massa che imperversa da qualche settimana. Poco o nulla conosciamo dei futuri disegni politici di colui che è stato presentato come panacea di tutti i mali, in compenso siamo edotti sulle sue inclinazioni culinarie per gli agnolotti e la sua antica abilità nel basket. Non abbastanza per tracciare l’identikit del futuro allenatore di una squadra esangue quale è l’Italia. Ma proprio come avviene per una squadra disperata che fatica a macinare punti, basta esonerare l’allenatore e prenderne uno nuovo per iniziare a preconizzare gloriosi fasti in arrivo. Se comprensibile è l’alta percentuale di italiani che accoglie l’astro nascente, lascia perplessi la prostrazione, al confine con l’idolatria, da parte di tanta stampa, molta della quale inizialmente ...