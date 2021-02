ABI | incontro con Draghi | no a interruzioni delle misure di sostegno all’economia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le banche “sono molto preoccupate per i rischi legati alla pandemia che possono toccare le imprese in difficoltà e conseguentemente toccare le banche stesse”. È quanto ha dichiarato il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, al termine dell’con il premier incaricato Mario. Quanto alledel 2020 adell’economia, come le moratorie sui prestiti, “abbiamo chiesto che non vengano interrotte anzitempo, che abbiano una durata più lunga della pandemia e che vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi”. “Occorrerà dare tempo alle imprese – ha aggiunto Patuelli – in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e avere tempo di ripagare con gradualità, senza strattonamenti, i debiti che hanno contratto ...