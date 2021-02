3 idee per rendere unico il tuo salotto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il salotto (o sala da pranzo) è il cuore pulsante di una casa. In questa stanza si festeggiano le ricorrenze, gli anniversari, i compleanni; ci si incontra con la propria famiglia, ci si rilassa guardando la TV o leggendo un bel libro. È impossibile pensare ad una grande casa di famiglia, senza che subito si crei nella nostra testa la classica immagine di un salotto con il divano e le poltrone, il grande tavolo sempre lindo e pulito, le bomboniere e le foto ricordo sulle mensole e alle pareti. Ma come si fa a rendere moderna questa stanza, senza rinunciare alla tradizione? Scopriamolo insieme con queste 4 idee che renderanno unico il tuo salotto! Utilizza al meglio la libreria La libreria è un elemento decorativo tipico, che rende bene in un qualsiasi ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il(o sala da pranzo) è il cuore pulsante di una casa. In questa stanza si festeggiano le ricorrenze, gli anniversari, i compleanni; ci si incontra con la propria famiglia, ci si rilassa guardando la TV o leggendo un bel libro. È impossibile pensare ad una grande casa di famiglia, senza che subito si crei nella nostra testa la classica immagine di uncon il divano e le poltrone, il grande tavolo sempre lindo e pulito, le bomboniere e le foto ricordo sulle mensole e alle pareti. Ma come si fa amoderna questa stanza, senza rinunciare alla tradizione? Scopriamolo insieme con queste 4che renderannoil tuo! Utilizza al meglio la libreria La libreria è un elemento decorativo tipico, che rende bene in un qualsiasi ...

