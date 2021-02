Zone rosse locali, poliziotti sovraccaricati e senza vaccini (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla Sicilia all’Alto Adige, dalla Toscana al Molise, dall’Umbria all’Abruzzo sono tornate le Zone rosse locali col conseguente aggravio di limitazioni alla mobilità delle persone e di ulteriori prescrizioni sanitarie legate all’emergenza Covid. Un impegno che vede ancora una volta in prima fila, assieme alle istituzioni locali, alle autorità sanitarie e al mondo del volontariato, le donne e gli uomini della Polizia di Stato chiamati a maggiori controlli sul territorio e ad un supporto logistico fondamentale in tutte quelle situazioni dove l’intera popolazione è coinvolta in screening e checkup: si pensi ai tamponi di massa organizzati in poche ore per migliaia e migliaia di persone in tante realtà medio - piccole delle Zone rosse. Sforzi che si sommano allo straordinario impegno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Dalla Sicilia all’Alto Adige, dalla Toscana al Molise, dall’Umbria all’Abruzzo sono tornate lecol conseguente aggravio di limitazioni alla mobilità delle persone e di ulteriori prescrizioni sanitarie legate all’emergenza Covid. Un impegno che vede ancora una volta in prima fila, assieme alle istituzioni, alle autorità sanitarie e al mondo del volontariato, le donne e gli uomini della Polizia di Stato chiamati a maggiori controlli sul territorio e ad un supporto logistico fondamentale in tutte quelle situazioni dove l’intera popolazione è coinvolta in screening e checkup: si pensi ai tamponi di massa organizzati in poche ore per migliaia e migliaia di persone in tante realtà medio - piccole delle. Sforzi che si sommano allo straordinario impegno ...

