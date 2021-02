Zingaretti | «Su tasse e Ue sintonia col premier Il congresso Pd? Da marziani»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nicolaè uscito rinfrancato dal colloquio con Mario Draghi. «Europeismo, fisco progressivo, no a condoni e flat tax», mette in fila il segretario con i suoi collaboratori. «Si delinea una piattaforma avanzata e condivisibile», sintetizza Andrea Orlando. Il segretario dem davanti ai giornalisti nella sala della Regina di Montecitorio appare più rilassato rispetto agli ultimi giorni, e si concede persino alle domande. «Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la Lega, Pd … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Claudio18709041 : RT @RicoAlessandro: #Zingaretti sempre più fuori dalla realtà. #Draghi parla di scuola, vaccini, tasse, Recovery, lui va a chiedergli la le… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. Ho ascoltato a @RadioRadicale #Zingaretti e a parte la solita spocchia e acrimonia contro #renzi capisco… - Ven_Ale : RT @RicoAlessandro: #Zingaretti sempre più fuori dalla realtà. #Draghi parla di scuola, vaccini, tasse, Recovery, lui va a chiedergli la le… - manu_etoile : RT @RicoAlessandro: #Zingaretti sempre più fuori dalla realtà. #Draghi parla di scuola, vaccini, tasse, Recovery, lui va a chiedergli la le… - antoniobi63 : RT @RicoAlessandro: #Zingaretti sempre più fuori dalla realtà. #Draghi parla di scuola, vaccini, tasse, Recovery, lui va a chiedergli la le… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti tasse

Agenzia ANSA

: 'Molto soddisfatti su linee guida'. Meloni: 'Noi all'opposizione. Draghi ha garantito che lenon si alzeranno e ha escluso la flat tax'. Ok da Iv... il rifiuto di nuove, il rifiuto della cultura dei condoni e un'attenzione della futura riforma fiscale sulla fiscalità lavoro". "Non possiamo - sottolinea- che apprezzare lo sforzo ...Nicola Zingaretti è uscito rinfrancato dal colloquio con Mario Draghi. «Europeismo, fisco progressivo, no a condoni e flat tax», mette in fila il segretario con i suoi collaboratori. «Si delinea una ...Governo Draghi, Massimo Giannini: "Trovare una sintesi sarà maledettamente difficile, ma Draghi li ha disarmati. Sentire Salvini dire che si accontenta che non aumentino le tasse..." ...