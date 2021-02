Svelata la Ducati 2021 di Bagnaia e Miller più rossa che mai

(Di martedì 9 febbraio 2021)in una presentazione online, guidata dal presidente Claudio Domenicali, la nuovaDesmosedici GP21, che competerà nel Mondiale MotoGP. Prima apparizione ufficiale anche per i due nuovi piloti delladi Borgo Panigale, Jacke Pecco, entrambi `prelevati` e promossi dal team satellite Pramac. Dopo il titolo costruttori vinto nel 2020 - cercherà di riconquistare anche il Mondiale piloti, vinto per l`ultima e unica volta nell`ormai lontano 2007 dall`australiano Casey Stoner. Saltano subito all`occhio nelle nuove livree i due nuovi numeri: Peccoe Jackhanno infatti preso il posto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Pecco porta con sé dalla Pramac il suo numero 63, anch`esso di colore completamente ...

on line, come imposto dai protocolli sanitari, la nuova Ducati per la stagione 2021 della MotoGP. Rossa, fiammante, accattivante, nel puro stile delle moto di Borgo Panigale. Dopo il titolo costruttori a caccia di quello piloti. Prima apparizione ufficiale anche per i due nuovi piloti. Si è tenuta quest'oggi la presentazione online del Ducati Lenovo Team 2021. L'evento è stato trasmesso in streaming su Ducati.com e sul canale Youtube Ducati.