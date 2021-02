Sundance 2021 | presenza del pubblico 2 | 7 volte maggiore nell' edizione virtuale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Bilancio finale del'anno dell'che ha portato unadi2,7rispetto al passato. Le imprese commerciali di Park City, Utah, non festeggiano certo'anno dell'delin cui avrebbero perso oltre 100 milioni di fatturato, ma il festival segna un bilancio più che positivo con unadel2,7rispetto al passato. Ilriferisce che, per quanto riguarda le visualizzazioni del, sono state pari a 600.000, +168% rispetto ...

Diretto da Pippa Bianco e basato sul suo omonimo cortometraggio, Share è stato presentato con successo nel 2019 alFilm Festival Share - Still 1 St@lker Ines e Alan lavorano in società ...08/02/- 19:27 Annunciate le attesissime nominations ai Critics' Choice Awards , i premi ... Segue con 10 nominations il film rivelazione dello scorsoFilm Festival, Minari di Lee Isaac ...Bilancio finale del Sundance 2021 nell'anno dell'edizione virtuale che ha portato una presenza di pubblico 2,7 volte maggiore rispetto al passato. Le imprese commerciali di Park City, Utah, non festeg ...Nel Paese delle meraviglie di Ana (Grace Van Patten) non ci sono bianconigli né cappellai ma un’isola rigogliosa e incontaminata, a eccezione dei detriti di una guerra che sembra non poter avere mai f ...