Stefano De Martino | “Tra camorra e spaccio di droga ” | La difficile vita

Leggi su kronic

(Di martedì 9 febbraio 2021)Deracconta alcuni passaggi della sua incredibile storia, dallaai problemi della sua cittàDe(Instagram)Il percorso nel mondo dello spettacolo diDe, ha assunto col tempo delle dimensioni davvero considerevoli. In molti ricorderanno come si è messo in mostra da ballerino per ‘Amici’ di Maria De Filippi, ma col tempo il 31enne napoletano ha dimostrato di poter puntare molto più in alto. Non solo grande artista della danza, dunque, ma anche conduttore. L’esperienza come inviato a ‘L’isola dei famosi’, è stato probabilmente il crocevia della carriera di, che proprio in quell’occasione ha dimostrato di poter puntare ad allargare le proprie competenze. E cosi il passo decisivo, ...