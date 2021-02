Safer internet day: su YouTube sbarca "elleEenne", la webserie dedicata ai bambini per imparare divertendosi (Di martedì 9 febbraio 2021) Sfide sicure, giochi e gag, così due attori insegnano ai più piccoli come affrontare le insidie della Rete Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Sfide sicure, giochi e gag, così due attori insegnano ai più piccoli come affrontare le insidie della Rete

MIsocialTW : Domani è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso positivo e consapevole della Rete. Il Minist… - MIsocialTW : Quanto tempo passate online? Oggi per il #SaferInternetDay è emerso che 1 adolescente su 5 è “sempre connesso”.… - franzrusso : #Twitter rinnova il suo impegno per una rete più sicura, in occasione del #SaferInternetDay 2021. In un anno è aume… - gaudean : RT @iCorporateNews: In occasione del #SaferInternetDay2021 a tema #Togetherforabetterinternet, Twitter rinnova il suo impegno per una rete… - StraNotizie : Safer internet day: su YouTube sbarca 'elleEenne', la webserie dedicata ai bambini per imparare divertendosi… -