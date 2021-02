Recovery Fund: «Dalla scuola al welfare un altro piano è possibile» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per il movimento «Priorità alla scuola» il temporaneo vuoto di governo è stata l’occasione per ripensare le bozze del «Recovery Fund» che sarà riscritto dal prossimo governo Draghi. L’idea centrale è questa: lo scopo della spesa sociale è migliorare l’istruzione, non implementare la logica di mercato sulla quale è basato anche il piano italiano. Andrea Fumagalli, docente di economia all’università di Pavia, ha partecipato alla definizione del piano alternativo presentato ieri sera. Con lui analizziamo anche la filosofia del piano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per il movimento «Priorità alla» il temporaneo vuoto di governo è stata l’occasione per ripensare le bozze del «» che sarà riscritto dal prossimo governo Draghi. L’idea centrale è questa: lo scopo della spesa sociale è migliorare l’istruzione, non implementare la logica di mercato sulla quale è basato anche ilitaliano. Andrea Fumagalli, docente di economia all’università di Pavia, ha partecipato alla definizione delalternativo presentato ieri sera. Con lui analizziamo anche la filosofia del… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

