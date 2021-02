Mozart e il Lied romantico

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Questo post vuole essere una sorta di seconda parte del precedente: Le origini del. Riprendiamo da un asserto fattosi apodittico: l’estetica dell’Idealismo, come tutte le estetiche spiritualiste, è il veicolo per cui inconfessate ideologie penetrano nella riflessione scientifica (nel nostro caso quella musicale: Musikwissenchaft). Quello che queste estetiche non considerano è il condizionamento dialettico del genere artistico, annullando così ogni relazione tra le culture e le opere che le illustrano e che queste estetiche vogliono rappresentarcele in una serie compita, le une accanto alle altre, in un Pantheon della memoria cui l’Aufklärung di Adorno ha dato una delle riflessioni più giustamente crudeli. Il, come oggi lo intendiamo, è concetto assolutamente moderno e se, nella querelle des ancienes et des ...