Mourinho: “Ancelotti non va in un club per perdere tempo. Carlo è Carlo, un vincente” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Carlo è Carlo. Non va in un club per perdere tempo. Cerca di essere Carlo. Un vincente. Porta ambizione“. “Il gioco di Mou è molto simile al mio, se dite che è vecchio stile sono contento” E’ la vigilia di Everton-Tottenham, FA Cup. Un’occasione per due decani pluridecorati di andare in conferenza stampa a farsi vicendevoli complimenti. Mourinho dice che “acquisti come Allan o James sono due grandi giocatori. Con la pazienza e il continuo sviluppo della squadra, nessuno meglio di Carlo può portare un trofeo all’Everton “. E così Ancelotti, da parte sua, ha accolto con favore il confronto tra il suo stile di gioco e quello del tecnico ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) “. Non va in unper. Cerca di essere. Un. Porta ambizione“. “Il gioco di Mou è molto simile al mio, se dite che è vecchio stile sono contento” E’ la vigilia di Everton-Tottenham, FA Cup. Un’occasione per due decani pluridecorati di andare in conferenza stampa a farsi vicendevoli complimenti.dice che “acquisti come Allan o James sono due grandi giocatori. Con la pazienza e il continuo sviluppo della squadra, nessuno meglio dipuò portare un trofeo all’Everton “. E così, da parte sua, ha accolto con favore il confronto tra il suo stile di gioco e quello del tecnico ...

napolista : #Mourinho: “Ancelotti non va in un club per perdere tempo. Carlo è Carlo, un vincente” Vicendevoli complimenti pri… - CinqueNews : Mourinho: «Ancelotti? Tra i migliori al mondo, col tempo vincerà» - LucianoFCIM : @marifcinter Trattare Eriksen come “non abbiamo nulla da perdere”. La competenza nel calcio italiano, poi ci chiedi… - GamerShay1989 : @ClassenMaluleke Mourinho, Ancelotti, Arteta. - bfcsocial : @hughwizzy Guardiola Klopp Mourinho Ancelotti -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Ancelotti Calcio in tv oggi, Mercoledì 10 febbraio 2021 - Calciomagazine

... lo Swamsea, il Leiceste affronta il Brighton ma il match clou sarà sicuramente la sfida tra l'Everton di Ancelotti e il Tottenham di Mourinho. Nella Coupe de France il Psg non dovrebbe avere ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 10 febbraio 2021

La squadra di Ancelotti, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 9 gol e ne ha subito 7. Il bilancio di quella di Mourinho é invece di 2 ...

Mourinho: "Ancelotti? Tra i migliori al mondo, col tempo vincerà" Tuttosport Premier League 2020/21, risultati e classifica della 23^ giornata

I risultati della 23^ giornata di Premier League, la classifica aggiornata ed i migliori capocannonieri del campionato inglese Non si ferma mai la Premier League che nelle ultime due settimane ha gioc ...

Calcio in tv: la semifinale di Coppa Italia e posticipi di Serie B

Il 10 febbraio 2021 si giocano la semifinale di Coppa Italia Atalanta - Napoli, i posticipi della 22° giornata di Serie B di Serie C. Ampio spazio alle Coppe nazionali e al Campionato Primavera ...

... lo Swamsea, il Leiceste affronta il Brighton ma il match clou sarà sicuramente la sfida tra l'Everton die il Tottenham di. Nella Coupe de France il Psg non dovrebbe avere ...La squadra di, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 9 gol e ne ha subito 7. Il bilancio di quella dié invece di 2 ...I risultati della 23^ giornata di Premier League, la classifica aggiornata ed i migliori capocannonieri del campionato inglese Non si ferma mai la Premier League che nelle ultime due settimane ha gioc ...Il 10 febbraio 2021 si giocano la semifinale di Coppa Italia Atalanta - Napoli, i posticipi della 22° giornata di Serie B di Serie C. Ampio spazio alle Coppe nazionali e al Campionato Primavera ...