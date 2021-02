LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: Sonego e Caruso vittoriosi, eliminate Cocciaretto e Paolini (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: Aggiornamenti dai campi per gli azzurri ancora in gioco. Fognini è avanti contro il francese Herbert 6-4 6-2 3-2, mentre Berrettini è sul 5-5 nel 1° set contro Anderson. Amara la sconfitta di Cocciaretto contro la tedesca Barthel: 3-6 6-4 6-4 lo score in favore della teutonica. 9.19: Sono iniziati i match anche di Fognini e di Berrettini: Fabio è in vantaggio contro il francese Herbert 6-4 3-2, mentre Berrettini è sull’1-1 contro il sudafricano Anderson nel primo set. 8.50: Altra sorpresa è l’eliminazione al primo turno dello spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del ranking): l’iberico è stato battuto dal n.85 del ranking Radu Albot per 6-7 (1) 6-0 6-4 7-6 (5) e giocherà il prossimo turno contro l’Australiano O’Connell. 8.46: Da segnalare nel tabellone maschile la ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.49: Aggiornamenti dai campi per gli azzurri ancora in gioco. Fognini è avanti contro il francese Herbert 6-4 6-2 3-2, mentre Berrettini è sul 5-5 nel 1° set contro Anderson. Amara la sconfitta dicontro la tedesca Barthel: 3-6 6-4 6-4 lo score in favore della teutonica. 9.19: Sono iniziati i match anche di Fognini e di Berrettini: Fabio è in vantaggio contro il francese Herbert 6-4 3-2, mentre Berrettini è sull’1-1 contro il sudafricano Anderson nel primo set. 8.50: Altra sorpresa è l’eliminazione al primo turno dello spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del ranking): l’iberico è stato battuto dal n.85 del ranking Radu Albot per 6-7 (1) 6-0 6-4 7-6 (5) e giocherà il prossimo turno contro l’o O’Connell. 8.46: Da segnalare nel tabellone maschile la ...

infoitsport : Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio dei Giocatori Italiani impegnati nel Day 2. Sonego e Caruso al s… - sportface2016 : #AusOpen LIVE - Berrettini-Anderson, RISULTATO in DIRETTA del primo turno. Tutti gli aggiornamenti a partire dall… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Anderson Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Anderson #Australian… - zazoomblog : LIVE Fognini-Herbert Australian Open in DIRETTA: esordio ostico contro il francese finalmente tocca all’azzurro -… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Anderson Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Anderson #Australian -