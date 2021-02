Liga, il Real sorride grazie a Benzema e Mendy. 2-0 al Getafe e -5 dall’Atletico (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Real Madrid vince 2-0 sul Getafe nel recupero della prima giornata di Liga, decidono le reti di Benzema al 60? e di Mendy al 66?. Timido tentativo di riavvicinamento per la squadra di Zidane ai cugini dell’Atletico, fermati ieri sul 2-2 dal Celta Vigo allo scadere: i Galacticos sono a 46 punti, meno cinque dai Colchoneros che hanno però due gare in meno. Ha fatto discutere la scelta del tecnico francese di schierare dal 1? il classe 2000 Marvin Park, la sua partita è terminata dopo 55 minuti, al suo posto è entrato Arribas. Foto: Twitter personale Benzema L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) IlMadrid vince 2-0 sulnel recupero della prima giornata di, decidono le reti dial 60? e dial 66?. Timido tentativo di riavvicinamento per la squadra di Zidane ai cugini dell’Atletico, fermati ieri sul 2-2 dal Celta Vigo allo scadere: i Galacticos sono a 46 punti, meno cinque dai Colchoneros che hanno però due gare in meno. Ha fatto discutere la scelta del tecnico francese di schierare dal 1? il classe 2000 Marvin Park, la sua partita è terminata dopo 55 minuti, al suo posto è entrato Arribas. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

