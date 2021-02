Iran: diplomatico condannato, Teheran convoca ambasciatore belga (Di martedì 9 febbraio 2021) Teheran, 9 feb. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri Iraniano ha convocato l'ambasciatore belga a Teheran, Veronique Petit, per protestare ufficialmente contro la condanna a 20 anni di carcere emessa il 4 febbraio dal tribunale di Anversa nei confronti del diplomatico Assadollah Assadi. Quest'ultimo è stato giudicato colpevole di aver partecipato nel luglio 2018 all'organizzazione di un attentato a Villlepinte, alle porte di Parigi, contro il Consiglio nazionale di resistenza Iraniano, voce dell'opposizione all'estero. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa 'Mehr', durante il colloquio le autorità Iraniane hanno definito "illegale" una sentenza che, secondo Teheran, "viola il diritto internazionale e ignora gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021), 9 feb. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteriiano hato l', Veronique Petit, per protestare ufficialmente contro la condanna a 20 anni di carcere emessa il 4 febbraio dal tribunale di Anversa nei confronti delAssadollah Assadi. Quest'ultimo è stato giudicato colpevole di aver partecipato nel luglio 2018 all'organizzazione di un attentato a Villlepinte, alle porte di Parigi, contro il Consiglio nazionale di resistenzaiano, voce dell'opposizione all'estero. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa 'Mehr', durante il colloquio le autoritàiane hanno definito "illegale" una sentenza che, secondo, "viola il diritto internazionale e ignora gli ...

