Governo, si delinea il programma Draghi: i cinque punti per far ripartire l’Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi ha illustrato ai partiti il programma del Governo nel secondo giro di consultazioni iniziato ieri a Montecitorio con le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e con le Autonomie. Oggi, altra giornata densa dalle11 alle 17.15. I primi a sedersi di nuovo al tavolo con Draghi saranno i cosiddetti ‘responsabili’, il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. Poi Leu, Italia viva, Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. A questo punto, il quadro dovrebbe essere chiaro. C’è chi scommette che la riserva potrebbe essere sciolta domani, mercoledì, dopo l’incontro con le parti sociali. In attesa di capire il profilo che l’ex governatore Bce intende dare alla sua squadra appaiono molto chiari i temi su cui il presidente del Consiglio incaricato lavorerà ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Marioha illustrato ai partiti ildelnel secondo giro di consultazioni iniziato ieri a Montecitorio con le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e con le Autonomie. Oggi, altra giornata densa dalle11 alle 17.15. I primi a sedersi di nuovo al tavolo consaranno i cosiddetti ‘responsabili’, il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. Poi Leu, Italia viva, Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. A questo punto, il quadro dovrebbe essere chiaro. C’è chi scommette che la riserva potrebbe essere sciolta domani, mercoledì, dopo l’incontro con le parti sociali. In attesa di capire il profilo che l’ex governatore Bce intende dare alla sua squadra appaiono molto chiari i temi su cui il presidente del Consiglio incaricato lavorerà ...

gabelmanu : RT @Andyesti: @soniabetz1 Ma secondo te uno sano di mente potrebbe mai votare sì a un'ammucchiata infernale? Se Draghi non delinea nessun p… - paolo_frediani : #draghi delinea obiettivi #governo. Spero solo che poteri forti, corporativismo e partitocrazia in sue varie forme… - clikservernet : RT @Andyesti: @soniabetz1 Ma secondo te uno sano di mente potrebbe mai votare sì a un'ammucchiata infernale? Se Draghi non delinea nessun p… - soniabetz1 : RT @Andyesti: @soniabetz1 Ma secondo te uno sano di mente potrebbe mai votare sì a un'ammucchiata infernale? Se Draghi non delinea nessun p… - nessunoindietro : RT @Andyesti: @soniabetz1 Ma secondo te uno sano di mente potrebbe mai votare sì a un'ammucchiata infernale? Se Draghi non delinea nessun p… -