Governo | Faraone | ‘Pd? Ci vedono piccoli ma parlano sempre di noi’

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "I grandi che ci criticavano prima di noi, chissà come mai". Lo ha detto Davide Faraone al Tg3. "Noi ci siamo sempre affidati al presidente Mattarella e mai abbiamo posto veti: Massimo rispetto per le scelte del presidente della Repubblica ma sappiamo bene che ha fatto la scelta giusta -ha spiegato il capogruppo di Iv al Senato-. Tanti di quelli che di davano addosso ora ci ringraziano perché c'è Draghi. Spero che questo governo si faccia presto e lavori bene, dal canto nostro siamo felici di sostenere un premier che ha le nostre stesse idee".

... Teresa Bellanova, e dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide, e il ...di fare le nostre scelte nel momento in cui verrà presentato il programma e il profilo del". ......'totale sostegno' a prescindere dalla natura che avrà il, tecnico o politico. A dirlo è Teresa Bellanova, uscita con la delegazione di IV dall'incontro con Draghi insieme a Davide, ...Lo ha detto Davide Faraone al Tg3. "Noi ci siamo sempre affidati al presidente ... Tanti di quelli che di davano addosso ora ci ringraziano perché c'è Draghi. Spero che questo governo si faccia presto ...“Il Mes non è mai stato la condizione, abbiamo posto il tema per una questione di razionalità. Dobbiamo far partire il governo Draghi, siamo in una condizione di idillio. La p ...