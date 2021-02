Governo, Draghi presenta le linee guida: sorpresa sulle tasse (Di martedì 9 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi ha incontrato i leader dei principali partiti per l’ultimo giro consultazioni, mettendo sul tavolo le linee guida che dovrebbero caratterizzare l’attività del nuovo Governo. Mario Draghi ha già tracciato le linee guida che dovrebbero caratterizzare l’attività del nuovo Governo da lui guidato: vaccini, lavoro, scuola. No alla flax tax, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioha incontrato i leader dei principali partiti per l’ultimo giro consultazioni, mettendo sul tavolo leche dovrebbero caratterizzare l’attività del nuovo. Marioha già tracciato leche dovrebbero caratterizzare l’attività del nuovoda luito: vaccini, lavoro, scuola. No alla flax tax, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - marcoranieri72 : RT @agambella: ??Non aderesisce al governo Draghi il partito Sinistra italiana, che non è Articolo 1 di Speranza che invece fa parte dei gru… - ScuolAzioneTO : RT @FloraFrate: Le prime dichiarazioni di Mario Draghi si concentrano sulla #scuola, che è il più grande fallimento del Governo uscente. A… -