Francesco Baccini: “A Mosca mi chiusero in uno stanzino. Mi salvò una foto di Pupo” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Conosco Francesco (Baccini, ndr) da una vita, l’ho anche salvato in Russia”. Parole di Pupo che accoglie Francesco Baccini in studio al GFVip. Il cantante è lì per parlare della storia con Maria Teresa Ruta ma arriva anche l’aneddoto con Pupo, opinionista di questa edizione del reality targato Canale5. E Baccini conferma: “Mi ha salvato la vita. Siamo andati a giocare con la Nazionale Cantanti a Mosca, dovevamo stare due giorni. Io dico ‘ma perché devo stare solo due giorni, io resto qui, senza pormi il problema che il nostro visto valeva per tutti”. Ed ecco che Pupo diventa “fondamentale“: “Dopo una settimana mi presento all’aeroporto, do il biglietto e quella dice ‘visa visa’. Io gli do la carta di credito. Arrivano due dell’armata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Conosco, ndr) da una vita, l’ho anche salvato in Russia”. Parole diche accogliein studio al GFVip. Il cantante è lì per parlare della storia con Maria Teresa Ruta ma arriva anche l’aneddoto con, opinionista di questa edizione del reality targato Canale5. Econferma: “Mi ha salvato la vita. Siamo andati a giocare con la Nazionale Cantanti a, dovevamo stare due giorni. Io dico ‘ma perché devo stare solo due giorni, io resto qui, senza pormi il problema che il nostro visto valeva per tutti”. Ed ecco chediventa “fondamentale“: “Dopo una settimana mi presento all’aeroporto, do il biglietto e quella dice ‘visa visa’. Io gli do la carta di credito. Arrivano due dell’armata ...

GrandeFratello : Stasera Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di #GFVIP… - GrandeFratello : Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini... è arrivato il momento della verità! ?? #GFVIP - FQMagazineit : Francesco Baccini: “A Mosca mi chiusero in uno stanzino. Mi salvò una foto di Pupo” - mandsaddams : oggi buongiorno solo ai due Francesco del mio cuore: Oppini e Baccini - Michele05315617 : RT @gieffepparo: MTR: 'Preferisco passare per falsa o imprecisa ma confermo la sua versione di Francesco e non dico altro'. MTR, la donna… -