Formula 1, idea gare sprint al sabato nel 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Rivoluzionare la 3 giorni di corse: la Formula 1 è pronta a cambiare le regole del gioco e già giovedì potrebbero arrivare importanti novità in tal senso gare sprint al sabato invece della classiche qualifiche: è questa la novità che la Formula 1 vorrebbe testare in alcune gare del campionato 2021. Una sprint Race da 1 ora per decretare la griglia di partenza della domenica: l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la varietà dello show e incrementare la spettacolarità nel corso di tutto il weekend. Qualifiche che slitterebbero così al venerdì, eliminando di fatto le prove libere classiche. Secondo Racefans.net, giovedì la F1 Commission valuterà se introdurre o meno questo nuovo format, per il momento solo per 3 Gran Premi: Interlagos, ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) Rivoluzionare la 3 giorni di corse: la1 è pronta a cambiare le regole del gioco e già giovedì potrebbero arrivare importanti novità in tal sensoalinvece della classiche qualifiche: è questa la novità che la1 vorrebbe testare in alcunedel campionato. UnaRace da 1 ora per decretare la griglia di partenza della domenica: l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la varietà dello show e incrementare la spettacolarità nel corso di tutto il weekend. Qualifiche che slitterebbero così al venerdì, eliminando di fatto le prove libere classiche. Secondo Racefans.net, giovedì la F1 Commission valuterà se introdurre o meno questo nuovo format, per il momento solo per 3 Gran Premi: Interlagos, ...

