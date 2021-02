Fisciano | positiva educatrice del Nido dell’Unisa | quarantena per i bimbi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Èal Covid un’dell’asiloAziendale dell’Università degli Studi di Salerno “Roberto Mazzetti” con sede a. Per questo motivo, il sindaco, Vincenzo Sessa, sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva ed il Direttore della struttura, ha deciso di ordinare messa indi tutti i bambini frequentanti e del personale in servizio alvenuti in contatto con il caso positivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

