Ducati | Dall’Igna | “Ci manca poco per lottare per il titolo”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Ci sono dei componenti congelati che dovranno essere uguali all’anno scorso, mentre nell’aereodinamica c’è un lavoro che punta a farci arrivare pronti al Mondiale. Non sarà la miglior moto della griglia, ma ci permetterà di ottenere dei risultati importanti.veramentea Miller e Bagnaia per giocarsi il Mondiale“. Lo ha detto Luigi, direttore generale della, durante la presentazione della nuova Desmosedici che sarà guidata da Jack Miller e Francesco Bagnaia. Sulle qualità dei due piloti ufficiali: “Miller secondo me ha un talento incredibile – prosegue– ha fatto un finale di stagione pazzesco. Nelle ultime gare non ha sbagliato assolutamente nulla: può giocarsi il, ma alcune volte è meglio accontentarsi che rischiare troppo. Bagnaia invece ...