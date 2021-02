Draghi ai partiti: vaccini prima agli insegnanti e al personale scolastico (Di martedì 9 febbraio 2021) Draghi avrebbe indicato negli insegnanti e nel personale scolastico delle categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, mentre andrebbe implementato l’uso dei tamponi rapidi tra gli studenti.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 febbraio 2021)avrebbe indicato neglie neldelle categorie prioritarie a cui somministrare i, mentre andrebbe implementato l’uso dei tamponi rapidi tra gli studenti....

CarloCalenda : Il punto non è capire quanto sia convinto il sostegno di alcuni partiti a Draghi, perché sappiamo già che quei part… - ShooterHatesYou : L’attesa pazzesca (fosse un videogioco direi l’hype) che partiti e giornali stanno creando attorno a Draghi non sar… - NicolaPorro : Il rischio secondo @Capezzone: che le pressioni dei partiti o quelle del Colle inducano #Draghi a una scelta sbagli… - pasto_388 : RT @claudiocerasa: Non solo i nuovi calendari. Sulla scuola Draghi ha in mente una rivoluzione: vaccini di massa ai docenti, cambiando il p… - akmur : RT @claudiocerasa: Non solo i nuovi calendari. Sulla scuola Draghi ha in mente una rivoluzione: vaccini di massa ai docenti, cambiando il p… -