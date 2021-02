Dieta Plank | funziona davvero? Ecco un menu ideale | senza squilibri alimentari

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) La dieta Plank è uno dei programmi alimentari più in voga sul web. Negli ultimi anni è sempre in cima alle ricerche di google. Le ragioni di tanto successo? Promette di far perdere tanti chili, circa 9, in sole due settimane. Ma che cos’è la dieta Plank? È un regime alimentare che prevede menu a basso contenuto calorico, iperproteici e low carb. Si basa principalmente sulla riduzione drastica delle calorie che derivano dai carboidrati e sul consumo quasi esclusivo di proteine d’origine animale. Obiettivo: dimagrire velocemente e dire addio ai chili in eccesso. Prevede in tutto tre pasti al giorno. A colazione si può consumare un caffè e una fetta di pane. A pranzo e a cena invece si può mangiare una porzione di proteine d’origine animale abbinata a verdure e ortaggi come pomodori, carote, spinaci, bieta. Nella dieta Plank non sono previsti spuntini fuori orario. Durante le due settimane si devono evitare inoltre pasta, cereali, zucchero, dolci, bibite gassate e alcolici. Ma la dieta Plank funziona veramente? Ecco cosa c’è da sapere e un menu ideale da seguire per renderla amica della linea e della salute.