Di Maria, dopo le polemiche su Messi anche la beffa: potrebbe saltare la sfida col Barcellona per infortunio (Di martedì 9 febbraio 2021) Non ci sono buone notizie per il Paris Saint-Germain e per Angel Di Maria. L'esterno offensivo dei parigini, uscito nei primi minuti della gara contro il Marsiglia vinta dai suoi per 2-0, potrebbe dover stare fuori per alcune settimane andando a saltare il big match di Champions League contro il Barcellona.Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, El Fideo non riuscirebbe a recuperare per la sfida del prossimo 16 febbraio contro i catalani di Lionel Messi. Proprio l'argentino era stato protagonista di un botta e risposta con l'ambiente blaugrana a proposito del futuro della Pulce. In Spagna qualcuno "grida" già al karma...caption id="attachment 1008993" align="alignnone" width="554" Di Maria (getty images9/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Non ci sono buone notizie per il Paris Saint-Germain e per Angel Di. L'esterno offensivo dei parigini, uscito nei primi minuti della gara contro il Marsiglia vinta dai suoi per 2-0,dover stare fuori per alcune settimane andando ail big match di Champions League contro il.Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, El Fideo non riuscirebbe a recuperare per ladel prossimo 16 febbraio contro i catalani di Lionel. Proprio l'argentino era stato protagonista di un botta e risposta con l'ambiente blaugrana a proposito del futuro della Pulce. In Spagna qualcuno "grida" già al karma...caption id="attachment 1008993" align="alignnone" width="554" Di(getty images9/caption ITA Sport Press.

AlexAng68052367 : RT @Scarlett9413: Ma Stefania che dopo aver parlato con Maria Teresa va a fare il riportino? Sono inorridita #GFVIP - annakiara119 : RT @vale_enne: ODDIO TINA CHE SFILA DOPO GEMMA CON LE CORNA E MARIA CHE COLLASSA. MUOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. STORIA DELLA TV #Uo… - vale_enne : ODDIO TINA CHE SFILA DOPO GEMMA CON LE CORNA E MARIA CHE COLLASSA. MUOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. STORIA DEL… - vulcoone : @ArieteEsaurita Ah quindi adesso non può schierarsi con lei per una mezza battuta fatta da incazzata perché non l'a… - ItaSportPress : Di Maria, dopo le polemiche su Messi anche la beffa: potrebbe saltare la sfida col Barcellona per infortunio -… -