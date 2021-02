DI BATTISTA, VIDEO INTERVISTA SCANZI FACEBOOK/ 'Tra me e Di Maio un cortocircuito' (Di martedì 9 febbraio 2021) Il M5s è 'spaccato ' e ora si attende la posizione di Di BATTISTA, in diretta VIDEO FACEBOOK dalle ore 18 sulle pagine social dello stesso ex parlamentare e del giornalista del Fatto Quotidiano. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 9 febbraio 2021) Il M5s è 'spaccato ' e ora si attende la posizione di Di, in direttadalle ore 18 sulle pagine social dello stesso ex parlamentare e del giornalista del Fatto Quotidiano.

La7tv : #specialimentana Andrea #Purgatori: 'Leggo Di Battista che dice '#Draghi no perché non ha salvato l'Italia ma l'eur… - Morgana5Stars : RT @StinaVik: Noi siamo quelli che abbiamo condiviso i video di Di Battista che leggeva la sentenza Dell'Utri in cui viene scritto nero su… - La7tv : #specialimentana Alessandro #DiBattista e il suo no al #GovernoDraghi: 'Mette d'accordo Ferrara e Sallusti, Confind… - Mr_Robot_2019 : RT @StinaVik: Noi siamo quelli che abbiamo condiviso i video di Di Battista che leggeva la sentenza Dell'Utri in cui viene scritto nero su… - MIRKOJEEP : Noi siamo quelli che abbiamo lottato, per cacciare Berlusconi dal Senato e ce l'abbiamo fatta; siamo quelli che abb… -