Daydreamer | anticipazioni | Can e Sanem in abito da sposa Saranno pronti per il matrimonio?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 febbraio 2021): si prepara una svolta nella vita di Leyla ed Emre e anche pere Can sta per avvenire qualcosa ormai del tutto inaspettato … Vediamo di che cosa si tratta. Leyla vuole temporeggiare con Emre, ma lui … Dopo essere “fuggiti” dal ristorante dove si trovavano anche Mithat e Huma, Leyla ed Emre sono andati a pranzare da un’altra parte e hanno ripreso a discutere della loro storia d’amore. L’Aydin dice al fidanzato che non è il caso di parlarne ora ai rispettivi genitori, visto ciò che è successo cone Can, ma il fratello di quest’ultimo la sorprende con la proposta di unimminente! Mithat viene incontro ae Can con un’idea Mithat propone ae Can di organizzare un incontro tra le famiglie a Casa Aydin, per ...