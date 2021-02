Covid | sos varianti | Gb impone triplo test viaggiatori

MarcoCarnellii : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigione per… - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigione per… - rioconcierge : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigione per… - Agenzia_Ansa : #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigion… - fisco24_info : Covid: sos varianti, il Regno Unito impone triplo test ai viaggiatori: Hancock conferma la stretta sui viaggi, mult… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sos

Agenzia ANSA

Non solo mega multe, ma anche conseguenze penali in Gb a partire dalla settimana prossima per eventuali violazioni recidive delle nuove norme rafforzate antiimposte a chi viaggia nel ...Il governo di Boris Johnson ha formalizzato l'attesa nuova stretta ai confini per cercare di scongiurare l'importazione di nuove varianti deldall'estero. Lo ha confermato alla Camera dei Comuni il ministro della Sanità Matt Hancock, illustrando l'introduzione di misure che da lunedì prevedono l'obbligo di altri 2 tamponi (dopo 2 e 8 ...Il governo di Boris Johnson ha formalizzato l'attesa nuova stretta ai confini per cercare di scongiurare l'importazione di nuove varianti del Covid dall'estero. (ANSA) ...LONDRA, 09 FEB - Il governo di Boris Johnson ha formalizzato l'attesa nuova stretta ai confini per cercare di scongiurare l'importazione di nuove varianti del Covid dall'estero. Lo ha confermato alla ...